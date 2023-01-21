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НовостиПроисшествия21 января 2023 15:26

Грузовик, который застрял в яме во дворе в Твери, вытаскивали с помощью машины МЧС

Однако, помочь у спасателей не получилось, пришлось вызывать другой большегруз
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Машина МЧС пыталась тросом выдернуть грузовик из ямы. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь»

Машина МЧС пыталась тросом выдернуть грузовик из ямы. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь»

В Твери, на бульваре Цанова, во дворе домов №5 и 9 в яме увяз большегруз. Помочь водителю пытался экипаж МЧС, их машина с помощью троса вызволяла грузовик из ямы, но не смогла. Водитель вызвал коллегу, водителя аналогичного грузовика, и у него получилось выдернуть большегруз из ямы.

Видео чудесного спасения большегруз опубликовано очевидцами в группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" .

Видео снято из окна близлежащего дома, автор поясняет, за процессом спасения наблюдал весь двор.