Грузовик, который застрял в яме во дворе в Твери, вытаскивали с помощью машины МЧС

Машина МЧС пыталась тросом выдернуть грузовик из ямы. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь»

В Твери, на бульваре Цанова, во дворе домов №5 и 9 в яме увяз большегруз. Помочь водителю пытался экипаж МЧС, их машина с помощью троса вызволяла грузовик из ямы, но не смогла. Водитель вызвал коллегу, водителя аналогичного грузовика, и у него получилось выдернуть большегруз из ямы.

Видео чудесного спасения большегруз опубликовано очевидцами в группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" .

Видео снято из окна близлежащего дома, автор поясняет, за процессом спасения наблюдал весь двор.