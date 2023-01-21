В Тверской области за 11 месяцев надоили 130 тысяч тонн молока

Надои в расчёте на одну корову в Тверской области. Графика: Тверьстат

С января по ноябрь 2022 года на фермах Тверской области надоено свыше 130 тыс. тонн молока. В расчёте на одну буренку - это 5,8 тонн, а это +20% к аналогичному периоду 2021 года. Такую статистику публикует Тверьстат.

«Лидером молочного производства в регионе является Конаковский район. Его сельхозорганизациям принадлежит более четверти общего поголовья коров и почти половина произведенного и отгруженного в области молока. В Конаковском районе содержатся и самые высокоудойные коровы. С каждой буренки молочного стада за январь-ноябрь 2022 года здесь надоили в среднем по 9,3 тонны молока – на 3,5 тонны больше, чем по Тверской области в целом,» - сообщают в пресс-службе ведомства.