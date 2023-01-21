В центре Твери на женщину с крыши дома упала глыба льда

Следственный комитет разбирается, по какой причине на женщину упала глыба льда с крыши. Фото: СУ СК по Тверской области

В субботу 21 января в Твери на улице Новоторжская на женщину упала глыба льда. О происшествии сообщает региональное СУ СК. Подробности инцидента уточняются, известно, что пострадавшая госпитализирована.

«Московским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о падении 21 января на женщину снежной наледи с крыши дома, расположенного по улице Новоторжской Твери,» - сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время следователь Следственного комитета поедет на место происшествия для его осмотра и опроса очевидцев случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Администрация Твери распространила официальный комментарий по данному инциденту, в нем говорится: «Данный дом управляется непосредственно собственниками жилых помещений, до которых сотрудниками администрации Центрального района неоднократно доводилась информация о необходимости выполнения работ по зимнему содержанию жилищного фонда в части принятия мер по удалению сосулек, наледи, снежных масс с кровель многоквартирных домов в соответствии с Правилами благоустройства территории города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 г. № 368. По словам представителя собственников жилых помещений многоквартирного дома, место возможного схода снега и наледи с кровли и фасадов здания, было огорожено сигнальной лентой».