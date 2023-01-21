В посёлке в Тверской области женщина убила сожителя ножом

В посёлке Тверской области произошло убийство.

15 января в посёлке Селижаровка Тверской области произошло убийство. После совместного распития спиртных напитков 40-летняя женщина, вооружившись кухонным ножом, зарезала своего сожителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина была ранее судима. Расследованием данного происшествия занимается региональное СУ СК, подозреваемой предъявлено обвинение в преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В день поступления сообщения о преступлении сотрудниками Следственного комитета и полиции произведен детальный осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, иные предметы и следы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинской, биологической, молекулярно-генетической», - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Сейчас подозреваемся взята под стражу.