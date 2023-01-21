В Твери на площади Капошвара иномарка снесла «умный» светофор

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора проезжавшего автомобиля. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь»

В ночь на 21 января в Твери на площади Капошвара произошло ДТП с двумя машинами. Водитель одного из автомобилей, иномарки Volkswagen, не справился с управлением и снес светофор на площади. Видео происшествия размещено в группе «Подслушано у водителей. Тверь».

Опора светофора хоть и сильно накренилась, но не упала на проезжую часть. Движение не затруднено.

Напомним,на площади Капошвара работают так называемые «умные» светофоры. Система собирает всю информацию о трафике.