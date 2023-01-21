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НовостиОбщество21 января 2023 8:07

Два школьника в Редкино спасли от смерти прохожего, которому стало плохо на улице

Ребята сбегали в медсанчасть
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Если бы ребята не вызвали врачей, прохожий умер бы прямо на улице.

Если бы ребята не вызвали врачей, прохожий умер бы прямо на улице.

Фото: Татьяна Коркина

Два школьника в посёлке Редкино Тверской области спасли от смерти прохожего, у которого остановилось сердце. Об их смелом поступке узнала мама одного из ребят и поделилась в местной группе в соцсети. Причём, сами ребята ничего дома не рассказали, их через школу отыскали и отблагодарили родственники спасённого мужчины.

«По пути в школу, заметили в парке мужчину, которому стало плохо. Мальчишки побежали в регистратуру больницы и добились, чтобы отправили машину в парк. Дождались врачей. А у мужчины была остановка сердца и его реанимировали на месте. То есть, если бы не наши ребята, то мужчина бы умер. Сегодня родственники разыскивали мальчишек по всем школам Редкино. Не устаю повторять, что дети у нас хорошие!» - пишет в сообщении мама одного из мальчиков.

Жители Редкино поддержали пост «лайками» и множеством одобрительных откликов:

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь! Спасибо, ребятам!»