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НовостиЭкономика21 января 2023 6:28

Жители Тверской области берут взаймы не более 10 тысяч рублей

Статистику по микрозаймам за 2022 год приводит региональное отделение Центробанка
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Большие займы брать боязно, проценты платить не хочется.

Большие займы брать боязно, проценты платить не хочется.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За 9 месяцев 2022 года в Тверской области было заключено около 6 тысяч договоров микрозайма с жителями региона. В среднем жители региона брали у микрофинансовых организаций по 9,8 тыс. рублей. Такую статистику приводит пресс-служба регионального отделения Банка России.

Общий объем выдач микрозаймов тверичанам за первые 9 месяцев 2022 года составил 870,7 млн. рублей. Это в 1,6 раза больше того же периода 2021 года.

Для малого и среднего бизнеса некоммерческие микрофинансовые организации в этом же периоде выдали 344 займа, что на 35% меньше, чем годом ранее. В то же время объем займов, выданных малому и среднему бизнесу в микрофинансовых организациях, вырос в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем 2021 года до почти 0,8 млрд рублей.

По состоянию на октябрь прошлого года в Тверской области работали четыре региональные микрокредитные компании.

«Перед оформлением займа нужно проверить организацию в государственном реестре МФО. Если компании нет в списке – иметь с ней дело опасно. Столкнувшись с подобными мошенниками, следует сообщить об этом в Банк России,» - предупреждают в тверском отделении Банка России.