Жители Тверской области берут взаймы не более 10 тысяч рублей

Большие займы брать боязно, проценты платить не хочется. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За 9 месяцев 2022 года в Тверской области было заключено около 6 тысяч договоров микрозайма с жителями региона. В среднем жители региона брали у микрофинансовых организаций по 9,8 тыс. рублей. Такую статистику приводит пресс-служба регионального отделения Банка России.

Общий объем выдач микрозаймов тверичанам за первые 9 месяцев 2022 года составил 870,7 млн. рублей. Это в 1,6 раза больше того же периода 2021 года.

Для малого и среднего бизнеса некоммерческие микрофинансовые организации в этом же периоде выдали 344 займа, что на 35% меньше, чем годом ранее. В то же время объем займов, выданных малому и среднему бизнесу в микрофинансовых организациях, вырос в 1,8 раза по сравнению с январем-сентябрем 2021 года до почти 0,8 млрд рублей.

По состоянию на октябрь прошлого года в Тверской области работали четыре региональные микрокредитные компании.

«Перед оформлением займа нужно проверить организацию в государственном реестре МФО. Если компании нет в списке – иметь с ней дело опасно. Столкнувшись с подобными мошенниками, следует сообщить об этом в Банк России,» - предупреждают в тверском отделении Банка России.