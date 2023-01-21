В ЗАТО «Озерный» открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО Николае Кондратенко

Открытие мемориальной доски прошло в торжественной обстановке. Фото: VK/Муниципальное-Образование ЗАТО-Озерный

20 января в ЗАТО «Озерный» Тверской области в местной школе торжественно открыли мемориальную доску в память о Николае Игоревиче Кондратенко, который погиб во время исполнения служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Николай Кондратенко родился в 1994 году, учился в школе №1 с первого по девятый класс, а затем поступил в Боровический медицинский колледж.

«Он запомнился учителям и одноклассникам как добрый, отзывчивый и трудолюбивый парень, активный участник всех школьных мероприятий,» - сообщает на официальной странице в соцсети администрация муниципального образования.

В зону СВО он отправился добровольцем. Воевал в звании младший сержант. Погиб 20 октября 2022 года. Награждён орденом Мужества посмертно.