В Тверской области простились с погибшим в зоне СВО Денисом Андреевым

Бойца похоронили с воинскими почестями. Фото: VK/ Администрация Весьегонского МО

Под Весьегонском простились с участником специальной военной операции на Украине Денисом Викторовичем Андреевым. Об этом сообщает на официальной странице в соцсети администрация муниципального округа. Боец родился 6 апреля 1993 года в Калининградской области. Погиб, выполняя воинский и конституционный долг, 22 ноября 2022 года.

Денис Андреев был похоронен 17 января с воинскими почестями на кладбище в селе Кесьма.

«Решение о месте погребения принимали родные погибшего,» - пояснили в районной администрации.