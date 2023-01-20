В школах Тверской области за год создадут 66 центров «Точка роста»

В маленьких деревенских школах Тверских области откроют центры «Точка роста». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В школах Тверской области за 2023 год будет создано 66 центров «Точка роста» в малых городах. Такая инициатива была озвучена в рамках заседания Президиума, которое 20 января провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2023 году в 66 школах, расположенных в сельской местности и малых городах 33 муниципальных образований Верхневолжья, в ходе национального проекта «Образование» будут открыты центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Для этого в выбранных для размещения центров школах отремонтируют помещения, каждый кабинет оснастят учебной мебелью. Будет закуплено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы и другое. В школах создадут лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии, робототехнике. Учителя пройдут подготовку.

Уже готов список малокомплектных школ, где расположат «Точки»: в Первомайской СОШ Западнодвинского округа (здесь всего на обучении 9 детей), Литвиновской школе Сонковского округа (11 детей), Щучейской школе Жарковского округа (14 детей), Дорожаевской школе Зубцовского округа (14 детей), Васюковской школе Бежецкого района (15 детей).