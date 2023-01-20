Глава района в Тверской области незаконно выписал себе "стимулирующих" более чем на 600 тысяч рублей

Сам решил себя премировать - сам премию и выписал. Фото: Анастасия Осипова

Глава Жарковского района Тверской области незаконно выписал себе премию в общей сложности на 634 994,72 руб. Денежное поощрение он документально оформил в декабре 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Западнодвинского межрайонного суда Тверской области, на премирование главы района пошли дотационные деньги - трансферт из областного бюджета, перечисленный району на выплаты стимулирующего характера.

Как было установлено впоследствии в суде, вопрос о размере выплаты главе района "стимулирующих" на заседаниях Собрания депутатов Жарковского района не рассматривался.

При этом, как отмечают в суде, "выплата стимулирующего характера Главе муниципального образования по своей правовой природе является поощрительной выплатой, осуществление которой зависит от оценки результатов деятельности Главы представительным органов муниципального образования".

Суд признал выплату незаконной и постановил взыскать с чиновника в доход бюджета Жарковского района неосновательно полученную премию без учёта размера средств, перечисленных в уплату НДФЛ в сумме 552 445,72 руб., а также государственную пошлину в сумме 8724,46 руб.

Требования прокурора о взыскании также процентов за пользование деньгами судом удовлетворены не были.