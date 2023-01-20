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НовостиПолитика20 января 2023 14:06

В Тверской области попрощались с погибшим в ходе СВО Евгением Образцовым

Военнослужащего похоронили с почестями на гражданском кладбище в Торжокском районе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В ходе СВО погиб Евгений Евгеньевич Образцов из Тверской области.

В ходе СВО погиб Евгений Евгеньевич Образцов из Тверской области.

Фото: Евгений КУЦ

20 января в селе Сукромля Торжокского района Тверской области состоялась траурная церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации Евгением Образцовым.

Евгения Образцова похоронили с воинскими почестями на гражданском кладбище в Сукромле, сообщает официальная страница администрации Торжокского района.

На прощании присутствовала сестра бойца, Елена Белякова. Соболезнования ей выразили министр региональной политики Тверской области Андрей Александров, местные чиновники и заместитель военного комиссара региона полковник Андрей Балябин.