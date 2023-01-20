У жителя Тверской области вор-домушник украл мотоблок за 30 000 рублей

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 50-летний житель деревни в Зубцовском районе. По словам мужчины, неизвестный проник в его сарай и похитил мотоблок стоимостью 30 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и соседей. Эксперты-криминалисты изъяли следы взлома и протектора колёс.

В ходе розыска по подозрению был задержан 26-летний неработающий житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном. Мотоблок он планировал продать. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.