В лесной фонд Тверской области переведены шесть участков площадью 268,1 гектаров

В Тверской области земли лесного фонда составляют свыше 4,9 млн гектаров. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Лесной фонд региона пополнили еще шесть земельных участков сельхозназначения. Решения о переводе одобрены на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям при областном правительстве. Его 20 января провел губернатор Игорь Руденя.

- В частности, одобрен перевод шести участков в Нелидовском городском округе общей площадью порядка 268,1 гектаров из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Как отмечал губернатор, сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу и предоставляются лесопользователям:

- Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки.

В Тверской области земли лесного фонда составляют свыше 4,9 млн гектаров - более половины всей территории региона. Верхневолжье занимает второе место по возможному объему заготовки древесины в Центральном федеральном округе.

В 2022 году в регионе лесовосстановительные мероприятия выполнены на участках лесного фонда площадью свыше 18,6 тыс. гектаров. План превышен 2,6 тыс. гектаров.