В Тверской области инспекторы ГИБДД оказали людям помощь во время пожара в жилом доме

Инспекторы оказали людям помощь во время пожара Фото: УМВД России по Тверской области

О пожаре в жилом доме в районе деревни Поддубки в Калининском районе Тверской области в полицию сообщили очевидцы. На место приехали сотрудники отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области.

Во дворе горящего дома полицейские увидели ребенка, который был очень легко одет. Старший лейтенант полиции Василий Коркин отнес мальчика в патрульный автомобиль и проводил в машину его маму.

В это время из горящего дома лейтенанты полиции Илья Северов и Денис Чебуров помогали жильцам выносить имущество.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Бойцов отсоединил находящиеся в квартирах газовые баллоны и вместе с коллегами вынес их на улицу.

- Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции трагедии удалось избежать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.