В Тверской области 20 января коронавирусом заразились 16 человек

Сделать прививку от ковида в регионе по-прежнему возможно. Фото: ПТО

По данным на 20 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 16 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 801 человек. 176 634 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 442 935, в том числе за последние сутки – 829.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.