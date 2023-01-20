Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 10:27

Администрация Твери подала иск на УК, по вине которой с крыши на женщину упала глыба льда

Организация неоднократно допускала нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
УК было выдано 14 предписаний об устранении нарушений Фото: прокуратура Тверской области

УК было выдано 14 предписаний об устранении нарушений Фото: прокуратура Тверской области

В Твери 19 января с дома №43 по проспекту Победы на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую жительницу доставили в больницу.

Ситуация прокомментировали в администрации Твери. Выяснилось, что УК "Нива" которая обслуживает дом, уже неоднократно допускала нарушения.

- В адрес данной управляющей организации сотрудниками администрации Московского района за последние полтора месяца выдано 14 предписаний о необходимости принятия срочных мер по удалению снежных масс и наледи с кровель, а также выступающих элементов фасадов жилых домов. В настоящее время администрацией города в Центральный районный суд подан иск о понуждении УК "Нива" к исполнению Правил благоустройства территории города и выполнению своих обязанности в части управления многоквартирными домами, - сообщили в пресс-службе администрации.

По данному иску приняты обеспечительные меры по ряду адресов, в том числе по дому №43 на проспекте Победы.