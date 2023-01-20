Горсад приглашает жителей и гостей Твери на детскую анимацию

Горсад приглашает на праздник взрослых и детей Фото: vk.com/gorsad_tver
21 и 22 января жителей и гостей Твери приглашают на развлекательные мероприятия в Городской сад.
В субботу на площадке возле туристско-информационного центра состоится детская анимационная программа. Участников ждут развлекательные игры, конкурсы, танцы и сладкие подарки.
Начало в 13:00.
В воскресенье, 22 января, запланирована развлекательная программа для всей семьи. Пройдет интерактивный квест с призами.
Начало в 14:00.
Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. 0+