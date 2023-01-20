В Тверской области освятили исток Волги Фото: Ольгин женский монастырь на истоке Волги

19 января православные верующие отметили праздник Крещения Господне.

По традиции, в день Святого Богоявления, в Ольгинском женском монастыре в деревне Волговерховье была совершена праздничная Божественная литургия в домовом храме Иверской иконы Божией Матери.

- После службы иеромонах Владимир (Шевчук), настоятельница обители игумения София (Прощаева), сестры монастыря и прихожане прошли крестным ходом от Иверского храма до истока реки Волги, где был совершен чин великого освящения воды, - сообщили в обители.

Напомним, что в Тверской области на время праздника и крещенских купаний были соблюдены все меры безопасности. Мероприятия прошли без происшествий.