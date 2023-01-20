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НовостиОбщество20 января 2023 10:07

Прокуратура в Тверской области выявила незаконные сайты по продаже боевого оружия

Иск направлен в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Спировского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены две страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.

Доступ на указанные ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению.