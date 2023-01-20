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НовостиОбщество20 января 2023 9:59

В Твери отец-алиментщик не доплатил на содержание дочери 70 000 рублей

Ему условно назначили исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал на содержание дочери 70 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочери 70 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Твери осудили по ч. 1 статьи 157 УК РФ. Молодой человек задолжал 70 000 рублей по алиментам на содержание 13-летней дочери.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ранее был привлечен к административной ответственности, но на протяжении четырех месяцев выплаты не производил.

Суд признал подсудимого виновным и назначил полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.