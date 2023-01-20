В Твери отец-алиментщик не доплатил на содержание дочери 70 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочери 70 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жителя Твери осудили по ч. 1 статьи 157 УК РФ. Молодой человек задолжал 70 000 рублей по алиментам на содержание 13-летней дочери.
В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ранее был привлечен к административной ответственности, но на протяжении четырех месяцев выплаты не производил.
Суд признал подсудимого виновным и назначил полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.
Приговор не вступил в законную силу.