В Твери отец-алиментщик не доплатил на содержание дочери 70 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочери 70 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Твери осудили по ч. 1 статьи 157 УК РФ. Молодой человек задолжал 70 000 рублей по алиментам на содержание 13-летней дочери.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ранее был привлечен к административной ответственности, но на протяжении четырех месяцев выплаты не производил.

Суд признал подсудимого виновным и назначил полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.