В администрации Твери обсудили работу по предотвращению незаконных перепланировок в квартирах

Производить работы по перепланировке жилых помещений нужно легально Фото: администрация Твери

В Твери проводится работа по предотвращению незаконных перепланировок. Работу по предотвращению нарушений обсудили на совещании в администрации города.

Ежедневно группы мониторинга проводят визуальный осмотр состояния жилого фонда, фасадов и кровель зданий, выявляя повреждения на коммунальных сетях.

- Незаконная перепланировка квартир может быть опасна для системы теплоснабжения всего дома, - рассказал заместитель главы администрации Заволжского района Твери Сергей Романов. - В первую очередь речь идёт о присоединении балкона к жилым помещениям с переносом батарей и труб отопления. Такие несогласованные изменения ведут к разбалансировке системы и могут приводить к аварийным ситуациям вплоть до замерзания труб по всему стояку.

В начале января 2023 года во время резкого похолодания были зафиксированы прецеденты, когда из-за незаконных перепланировок весь подъезд оставался без отопления.

Нарушениям также считается самовольное переустройство инженерных систем: устройство тёплых полов или монтаж дополнительных приборов отопления. Собственнику выдается предписание на устранение, в случае не принятия мер, подается судебный иск.

- Производить работы по перепланировке жилых помещений нужно легально. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Комиссии по перепланировке работают в администрации каждого района, - сообщает пресс-служба администрации города.