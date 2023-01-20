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НовостиОбщество20 января 2023 9:04

В Тверской области двух водителей лишили прав по медицинским показаниям

Граждане стоят на учете у психиатра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Двух граждан лишили водительских прав

Двух граждан лишили водительских прав

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ржевская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что граждане, стоящие на учете у психиатра, имеют права на управление транспортными средствами различных категорий.

Двое местных жителей страдают психиатрическими заболеваниями. Управляя транспортными средствами, они создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Прокурором направлены в суд два административных исковых заявления о прекращении действия права граждан на управление транспортными средствами. Иски судом удовлетворены.