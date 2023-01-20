В Красном Холме мусорный контейнер поставили слишком близко к школе

Контейнерную площадку уберут от школы по решению суда Фото: Дарья НАУМЕЦ

В прокуратуру Краснохолмского района обратился местный житель и сообщил, что возле здания городской школы №2 имени С. Забавина расположена контейнерная площадка. Мусор складируют на расстоянии менее 20 метров, что не соответствует санитарным правилам и нормам.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании бездействия муниципалитета незаконным.

По решению суда на администрацию возложены обязанности устранить нарушения. Решение в законную силу не вступило.