В Тверской области сирота получила жилье после жалобы в прокуратуру

Девушка получила квартиру после вмешательства прокуратуры Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку по обращению местной 22-летней жительницы, оставшейся без попечения родителей.

Молодая девушка была признана нуждающейся в жилом помещении и поставлена в очередь. Однако, по достижении совершеннолетнего возраста квартирой не обеспечена.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить заявительницу жилым помещением.

Сироте предоставлена благоустроенная квартира.