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НовостиОбщество20 января 2023 8:42

В Тверской области сирота получила жилье после жалобы в прокуратуру

Девушке предоставили квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девушка получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Девушка получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку по обращению местной 22-летней жительницы, оставшейся без попечения родителей.

Молодая девушка была признана нуждающейся в жилом помещении и поставлена в очередь. Однако, по достижении совершеннолетнего возраста квартирой не обеспечена.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить заявительницу жилым помещением.

Сироте предоставлена благоустроенная квартира.