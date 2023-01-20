В Тверской области сирота получила жилье после жалобы в прокуратуру

Девушка получила квартиру после вмешательства прокуратуры
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку по обращению местной 22-летней жительницы, оставшейся без попечения родителей.
Молодая девушка была признана нуждающейся в жилом помещении и поставлена в очередь. Однако, по достижении совершеннолетнего возраста квартирой не обеспечена.
Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании местной администрации обеспечить заявительницу жилым помещением.
Сироте предоставлена благоустроенная квартира.