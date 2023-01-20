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НовостиОбщество20 января 2023 7:51

В Твери крещенские купания прошли без происшествий

Безопасность обеспечивали правоохранительные органы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Безопасность обеспечивали правоохранительные органы Фото: УМВД России по Тверской области

Безопасность обеспечивали правоохранительные органы Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские в Тверской области обеспечивали общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий во время празднования Крещения Господне.

18 января и 19 января наряды сотрудников полиции находились во всех местах массового скопления граждан и вблизи мест для Крещенского купания.

Патрули Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения около мест проведения Крещенских богослужений.

- Общественный порядок при проведении праздничных мероприятий обеспечен в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.