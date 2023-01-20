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НовостиПроисшествия20 января 2023 5:49

Пьяный мужчина в плохом настроении разбил стекло чужой машины в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пьяный мужчина разбил стекло чужой машины

Пьяный мужчина разбил стекло чужой машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 64-летняя жительница Конаковского района с заявлением о повреждении "Шкоды". Пока женщина была в магазине, неизвестный разбил лобовое стекло на ее иномарке. Ущерб составил более 52 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Конаковского района. В день происшествия мужчина был пьян, у него было плохое настроение, поэтому он разбил бутылкой лобовое стекло чужой машины. Злоумышленник полностью возместил ущерб владелице.

По ч. 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.