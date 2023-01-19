В 2022 году на участках федеральных трасс в Тверской области произошло 227 ДТП Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2022 году на участках федеральных трасс в Тверской области произошло 227 ДТП. Показатель на 19% ниже, чем в 2021 году. Пострадали 314 человек и 54 погибли. По сравнению с 2021 годом эти показатели удалось снизить на 15% и 22% соответственно.

- По-прежнему высоким остается количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения или, отказавшихся от медицинского освидетельствования, более 8%, из них три водителя ранее уже были лишены права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Россия".

Основными причинами ДТП за 2022 год на автодорогах общего пользования федерального значения в Тверской области стали: несоответствие выбранной скорости условиям движения (22%), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (21%), несоблюдение дистанции (19%), и выезд на полосу встречного движения (15%).

В целях снижения аварийности и повышения безопасности на автодорогах в 2023 году заключены контракты на работы по установке стационарного электрического освещения, металлического барьерного ограждения по оси проезжей части, Г-образных опор и типовых дорожных знаков.