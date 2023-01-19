В Твери на водителей автобусов инспекторы ГИБДД составили 25 протоколов о нарушениях

Инспекторы ГИБДД провели рейд по автобусам Фото: УГИБДД России по Тверской области

17 и 18 января 2023 года сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери провели профилактическое мероприятие "Автобус".

За время рейда автоинспекторы проверяли техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

Особое внимание уделяется проверке тахографов.

- Всего за время мероприятия было составлено 25 административных материалов, основными нарушениями были: игнорирование ремней безопасности, осуществление перевозки пассажиров с неисправным контрольным устройством, которое устанавливается на борту автотранспортных средств, управление автобусом при технических неисправностях, и др., - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.