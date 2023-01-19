Транспортные полицейские Твери приняли участие в акции «Студенческий десант»

Фото: ЛО МВД РФ на станции Тверь.

Транспортные полицейские - сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь - ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Студенческий десант». Акция проводится в целях популяризации деятельности органов внутренних дел и приурочена ко Дню российского студенчества.

В этом году гостями транспортных полицейских стали студенты Тверского технологического колледжа.

- В ходе встречи начальник ЛО МВД России на станции Тверь подполковник полиции Роман Песчанов рассказал о работе транспортной полиции и о специфике оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на транспорте, - рассказали в пресс-службе линейного отдела.

Студентов познакомили со спецсредствами, которые используют сотрудники транспортной полиции. Эксперт-криминалист Юлия Шестопалова продемонстрировала содержание криминалистического чемодана для сбора улик. Особый интерес у студентов вызвала процедура дактилоскопирования.

В заключение мероприятия психолог линейного отдела Наталья Завьялова пригласила учащихся на службу в транспортную полицию и рассказала о правилах поступления в образовательные учреждениях системы МВД России.