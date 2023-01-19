В Тверской области бывшего депутата районной думы объявили в международный розыск

Возвращаться в страну обвиняемый не планирует. Так сказал его адвокат Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Кимрской городской Думы. Его обвиняют в присвоении денег АО "Кимрская фабрика им. Горького" в особо крупном размере, а также незаконной предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Обвиняемый сумел скрыться. На основании постановления следователя был объявлен в федеральный, затем в международный розыск.

В судебном заседании прокурор ходатайство следователя поддержал.

- Как пояснил адвокат в судебном заседании обвиняемый осведомлен о возбуждении в отношении него уголовного дела и не намерен в ближайшее время прибыть на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе суда.

Московский районный суд Твери избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента пересечения границы Российской Федерации и его фактического задержания на территории РФ.