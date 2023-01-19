В Твери откроется научно-популяризаторская выставка о вирусах и эпидемиях

Выставка разместится в парке "Россия - Моя История". Фото: Александр ЖМУЛИН

С 20 по 31 января в историческом парке «Россия - Моя история» в Твери (набережная реки Лазури, 9А) будет открыта мультимедийная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами». Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Выставка разработана при участии российских учёных - эпидемиологов и вирусологов. Она рассказывает о вирусах, вакцинах, исторических и современных эпидемиях.

На выставке можно будет узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными патогенами.

Значительная часть экспозиции посвящена пандемии коронавируса.

Выставка открыта для посещения с 11:00 до 14:00, без выходных.

Вход бесплатный.

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