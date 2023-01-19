52-летняя жительница Тверской области отдала аферистам пять миллионов рублей

По вине афериста женщина лишилась 5 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52-летняя жительница Торжокского района в телефонном разговоре с неизвестным поверила, что звонивший является сотрудником Центрального банка.

Злоумышленник сообщил, что зафиксирована попытка оформления кредита от её имени, и убедил потерпевшую самостоятельно оформить несколько займов и перевести деньги на "лицевые счета экстренного погашения".

В Твери женщина оформила несколько кредитов в разных банках и салонах связи и отправила на счета неизвестного 5,1 млн рублей. Собеседник прекратил разговор, а потерпевшая больше двух недель не обращалась в полицию, не осознавая обман.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.