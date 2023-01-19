Митрополит Амвросий возглавил крестный ход и совершил Великое освящение вод озера Селигер Фото: Тверская епархия

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни. Богоявленский собор обители отметил престольные торжества.

Великое повечерие с литией и утреню архиерей совершил вечером 18 января. По окончании всенощного бдения митрополит Амвросий поблагодарил всех за молитву и поздравил с престольным праздником обители.

- В ночь с 18 на 19 января архипастырь совершил Божественную литургию. Были вознесены прошения о восстановлении мира, об Отечестве, - сообщает Тверская епархия. - После Литургии митрополит Амвросий возглавил крестный ход и совершил Великое освящение вод озера Селигер.

На берегу желающих угощали монастырским чаем из самовара и сладостями.