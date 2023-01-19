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НовостиОбщество19 января 2023 12:19

В Твери 140 дворников убирают с тротуаров снег и наледь

Пешеходные зоны обрабатывают противогололедными материалами
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вручную тротуары чистят 140 дворников Фото: администрация Твери

Вручную тротуары чистят 140 дворников Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" увеличен объем работ по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами с учётом нестабильных погодных условий.

- За минувшие сутки с улиц и площадей города вывезено более 2 300 кубометров снега, для обработки дорог и пешеходных зон использовано порядка 120 тонн противогололёдных материалов, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Вручную тротуары чистят 140 дворников, основное внимание уделяется обработке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Работники УК убирают снег на придомовых территориях.

Спецтехника убирает улицы в круглосуточном режиме.