В Твери 140 дворников убирают с тротуаров снег и наледь

Вручную тротуары чистят 140 дворников Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" увеличен объем работ по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами с учётом нестабильных погодных условий.

- За минувшие сутки с улиц и площадей города вывезено более 2 300 кубометров снега, для обработки дорог и пешеходных зон использовано порядка 120 тонн противогололёдных материалов, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Вручную тротуары чистят 140 дворников, основное внимание уделяется обработке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Работники УК убирают снег на придомовых территориях.

Спецтехника убирает улицы в круглосуточном режиме.