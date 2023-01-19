В Тверской области глыба льда, упав с крыши, сломала лавочку возле дома

Следователи проводят проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения глыбы льда с крыши дома.

Ледяная массы упала с крыши дома в Ржеве и сломала скамейку возле подъезда.

Происшествие фактически может свидетельствовать об оказании управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По итогам которой будет принято процессуальное решение.