Предприниматель из Ржева выдавал икру из Китая за произведённую на собственном заводе

Продукт из Китая фасовали на ржевском предприятии Фото: УФСБ России по Тверской области

В Тверской области правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность предпринимателя из Ржевского района. Уголовное дело по материалам тверских сотрудников ФСБ расследовало региональное СУ СК России.

Как следует из материалов дела, бывший директор рыбоводного комплекса под видом продукции своего предприятия поставлял в столичные торговые сети готовую слабосоленую икру осетровых рыб. Фактически черная икра была произведена в Китае.

- Предприниматель вёл фиктивный документооборот о наличии в рыбоводном комплексе собственного поголовья рыбы, собственного производства осетровой икры. При этом вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, - сообщили в УФСБ России по Тверской области.

Недоимка по налогам составила более 74 млн рублей. Сумму в доход государства взыскали с фигуранта через суд.

Приговором Черемушкинского районного суда Москвы предприниматель признан виновным по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, перевозка или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Ему назначен крупный штраф.