В Тверской области составлен топ-5 дорог, отремонтированных в 2022 году по нацпроекту

В регионе ремонтируют дороги в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

Областное правительство представило топ-5 знаковых объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отремонтированных в регионе в прошлом году. Всего в 2022-ом в рамках нацпроекта в порядок было приведено 443 км автодорог: 390 км - региональных и межмуниципальных, 53 км - в Твери.

- Реализация национальных проектов позволила нам существенно увеличить объёмы и темпы ремонта дорожной сети, - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Самым протяженным объектом опорной сети стала автодорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Она соединяет Верхневолжье с Вологодской областью, связывает областную столицу с северо-восточными муниципалитетами. Всего с начала реализации нацпроектаотремонтировано 136 км дороги, из них 59 км - в прошлом году. В 2023-м работы продолжатся на участке в Весьегонском округе.

Самым протяженным объектом второго класса по ремонту стала автодорога Ржев – Сухуша. В прошлом году полностью отремонтированы все 34 км трассы.

Самой «туристической» признана автодорога Торжок - Осташков. Это ключевой маршрут к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни и истоку Волги. В прошлом году в порядок привели 32 км дороги. Полностью ремонт запланировано завершить в 2023 году.

В топ-5 включена улица Новоторжская в центре Твери. Там проведён ремонт проезжей части и тротуаров, установлены новые опоры освещения, воздушные линии электропередачи заменены на подземные.

Улица Индустриальная в Твери стала самой большой по площади ремонта в областной столице. Здесь приведено в порядок 36 600 кв. м. дорожного полотна и 800 кв. м. тротуаров.