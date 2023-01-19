Житель Кашина пожаловался на открытые канализационные люки в городе

СК проводит проверку по факту нарушений Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по сообщению местного жителя об открытых канализационных люках в Кашине.

По факту нарушений ранее была организована прокурорская проверка. Приняты меры реагирования, нарушения устранены.

Следователем СК будут устанавливаться все фактические обстоятельства произошедшего, наличие либо отсутствие признаков преступления.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.