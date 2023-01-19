Женщина-водитель иномарки устроила ДТП в Тверской области

Водитель ехала на личной машине и везла своих знакомых Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 19 января на 345 км трассы М-10 "Россия" в Бологовском районе Тверской области.

При движении в сторону Москвы женщина-водитель на автомобиле "Киа Рио" при перестроении столкнулась с попутным большегрузом "Скания".

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковой иномарки, в том числе 15-летняя девушка.

- Водитель ехала на личной машине, которая используется в такси, но в момент ДТП была не на линии, везла своих знакомых, - уточнили в УГИБДД России по Тверской области.