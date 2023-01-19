Центробанк России отметил работу журналиста «КП»-Тверь

Управляющий региональным отделением Банка России Николай Комаров вручил Благодарственное письмо шеф-редактору «КП»-Тверь Татьяне Румянцевой. Фото: Алина ПЕТРОВА

18 января в Твери в главном офисе регионального отделения Банка России награждали журналистов, которые в минувшем году плодотворно и продуктивно работали с банком.

С приветственным словом к работникам прессы обратился управляющий отделением по Тверской области ГУ Банка России по Тверской области Николай Комаров.

Шеф-редактор газеты и сайта «Комсомольская правда»-Тверь» Татьяна Румянцева получила из рук управляющего Благодарственное письмо за вклад в формирование положительного имиджа банковской системы и повышение финансовой грамотности населения.