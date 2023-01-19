Ночью 19 января в иордань в Твери окунулись 1800 человек

Безопасность в местах купаний обеспечивают спасатели МЧС, полиция и казаки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери продолжаются крещенские купания. Ночью с 18 на 19 января в купель, которая организована на Волге у Речного вокзала, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, окунулись порядка 1800 человек.

Купания продолжаются. Окунуться в прорубь верующие могут до полуночи. За утро искупались около 100 жителей.

На месте работают спецслужбы, организованы мобильные и стационарные пункты обогрева.

Спасатели МЧС работают в усиленном режиме. Дежурят у купели и патрулируют водоемы с целью предотвращения несанкционированного купания в необорудованных местах.

Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности.