В Твери многодетной семье выделили участок без коммуникаций

Проверку по обращению провела прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района обратилась жительница Твери и сообщила об отсутствии инфраструктуры на выделенном многодетной семье земельном участке.

Установлено, что выделенный в 2021 году многодетной семье земельный участок в деревне Князево Калининского района не оборудован инженерно-техническими коммуникациями - водоснабжением, водоотведением, газом и электричеством.

Прокурор с иском обратился в суд. Требования удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.