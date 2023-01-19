В Твери многодетной семье выделили участок без коммуникаций

Проверку по обращению провела прокуратура Фото: архив "КП"
В прокуратуру Пролетарского района обратилась жительница Твери и сообщила об отсутствии инфраструктуры на выделенном многодетной семье земельном участке.
Установлено, что выделенный в 2021 году многодетной семье земельный участок в деревне Князево Калининского района не оборудован инженерно-техническими коммуникациями - водоснабжением, водоотведением, газом и электричеством.
Прокурор с иском обратился в суд. Требования удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.