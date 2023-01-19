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НовостиОбщество19 января 2023 7:08

В Твери многодетной семье выделили участок без коммуникаций

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку по обращению провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку по обращению провела прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района обратилась жительница Твери и сообщила об отсутствии инфраструктуры на выделенном многодетной семье земельном участке.

Установлено, что выделенный в 2021 году многодетной семье земельный участок в деревне Князево Калининского района не оборудован инженерно-техническими коммуникациями - водоснабжением, водоотведением, газом и электричеством.

Прокурор с иском обратился в суд. Требования удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.