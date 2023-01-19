Бывший муниципальный служащий в Тверской области незаконно установил себе денежную компенсацию

Ущерб составил 285 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Приговором суда муниципальный служащий администрации Кувшиновского района признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 статьи 286 УК РФ).

Осужденный незаконно установил себе ежемесячную денежную компенсацию в сумме более 40 000 рублей на покрытие расходов, связанных с осуществлением муниципальной службы.

Прокурор Кувшиновского района обратился в суд с требованием к бывшему муниципальному служащему о взыскании ущерба в 285 000 рублей.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.