Бывший муниципальный служащий в Тверской области незаконно установил себе денежную компенсацию

Ущерб составил 285 000 рублей
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Приговором суда муниципальный служащий администрации Кувшиновского района признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 статьи 286 УК РФ).
Осужденный незаконно установил себе ежемесячную денежную компенсацию в сумме более 40 000 рублей на покрытие расходов, связанных с осуществлением муниципальной службы.
Прокурор Кувшиновского района обратился в суд с требованием к бывшему муниципальному служащему о взыскании ущерба в 285 000 рублей.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.