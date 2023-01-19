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НовостиОбщество19 января 2023 6:35

Школе в Калининском районе выделили дополнительный школьный автобус

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Школе предоставили дополнительный автобус для развоза детей

Школе предоставили дополнительный автобус для развоза детей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки в Никулинской средней общеобразовательной школе выявлены нарушения.

Установлено, что имеющиеся в распоряжении образовательной организации транспортные средства не обеспечивают в полном объеме подвоз всех учащихся в школу.

В управление образования Калининского муниципального района было направлено представление. По результатам рассмотрения со школой заключен договор о предоставлении дополнительного школьного автобуса.