Школе в Калининском районе выделили дополнительный школьный автобус

Школе предоставили дополнительный автобус для развоза детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки в Никулинской средней общеобразовательной школе выявлены нарушения.

Установлено, что имеющиеся в распоряжении образовательной организации транспортные средства не обеспечивают в полном объеме подвоз всех учащихся в школу.

В управление образования Калининского муниципального района было направлено представление. По результатам рассмотрения со школой заключен договор о предоставлении дополнительного школьного автобуса.