В Тверской области спасатели МЧС работают в усиленном режиме

Спасатели МЧС дежурят на местах и патрулируют водоемы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В Тверской области организованы крещенские купания. Установлено 55 мест в 38 муниципалитетах.

В целях обеспечения безопасности проведения мероприятий силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области функционируют в усиленном режиме.

- Сотрудники аварийно-спасательной службы региона, пожарно-спасательных частей осуществляют дежурство около купели с необходимым спасательным снаряжением, также присутствуют представители УМВД России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи, представители общественных организаций и тверского казачества, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Твери купель установлена на Волге на набережной Афанасия Никитина у Речного вокзала. Окунуться в купель можно в течение дня 19 января.

Работают мобильные и стационарные пункты обогрева.

В центре управления в кризисных ситуациях МЧС развернут оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний.

Во всех районах Тверской области организовано патрулирование возможных незаявленных купелей с целью недопущения несанкционированного выхода к воде.

Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности.