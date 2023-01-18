В Твери кинологи аварийно-спасательной службы провели показательные тренировочные учения

В питомнике аварийно-спасательной службы живут и несут свою службу 10 собак Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В СК "Юбилейный" в Твери кинологи аварийно-спасательной службы региона провели показательные тренировочные учения с четвероногими сотрудниками.

На учениях присутствовали кинологи АСС, кинологический расчет УМВД России по Тверской области, Росгвардии и аэродрома Мигалово.

На сегодняшний день в питомнике аварийно-спасательной службы живут и несут свою службу 10 собак.

- Четыре собачки - это охранные породы, которые охраняют склады, одна собака занимается поиском пропавших людей и пять собачек- это минно-розыскные: два лабрадора - Ульяна и Бос, бордер-колли Рагна и Фокс, восточно-европейская овчарка - Ника и Назис, - рассказал спасатель-кинолог аварийно-спасательной службы Дмитрий Ларионов.

С начала 2023 года отряд поисковых и аварийно-спасательных работ совершил более 20 различных выездов. Это сообщения о подозрительных предметах, взрывчатых веществах и самодельных взрывных устройствах, поиск людей.