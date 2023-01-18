Жителям Тверской области напомнили правила безопасности во время крещенских купаний

Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 18 на 19 января в Тверской области будут организованы крещенские купания. В регионе определено и согласовано 55 мест в 38 муниципальных образованиях, где будут совершены богослужения, чины водоосвящения и пройдут крещенские купания.

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасности.

Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах. Купаться в несанкционированных купелях опасно для жизни и здоровья.

Рекомендовано воздержаться от купаний людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией и до конца не восстановившим свое здоровье, людям с признаками ОРВИ.

Нельзя погружаться в купель в состоянии алкогольного опьянения, а также нырять в воду непосредственно со льда.

Перед купанием необходимо разогреть тело, к проруби нужно подходить в удобной и нескользкой обуви, окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Не следует находиться в проруби более двух минут во избежание общего переохлаждения организма. После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Рекомендуется выпить горячий чай.

Купание детей должно проводиться только под присмотром родителей или взрослых.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112. Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.