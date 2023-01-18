В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим из Осташкова Сергеем Бабаевым

Сергея Бабаева похоронили на Алее героев в Осташкове Фото: vk.com/seliger_news

18 января в Осташковском городском округе состоялось прощание с солдатом-добровольцем, погибшим в ходе СВО Сергеем Бабаевым. Могила военнослужащего стала первой на Аллее героев, которая появилась по решению главы округа Алексея Титова. Идею поддержала общественность.

Как сообщает редакция газеты "Селигер", Сергей Бабаев родился 10 ноября 1980 года в деревне Новгородское Торжокского района. После окончания школы и училища работал на фабрике "Софья". В вооруженных силах ранее не служил, но пошел добровольцем. В декабре 2022 года стал военнослужащим - наводчиком мотострелкового взвода. О гибели солдата стало известно 10 января.

Соболезнования родным и близким передал губернатор Игорь Руденя. Слова сочувствия выразили заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусовглава и глава Осташковского городского округа Алексей Титов.

Сергея Бабаева похоронили с воинскими почестями.