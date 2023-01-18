Серийного дачного вора задержали полицейские в Тверской области

Подозреваемого в кражах задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Конаковский отдел полиции поступили заявления от местных жителей о кражах имущества из дачных домов. В отсутствие хозяев злоумышленник взламывал замки входных дверей либо отжимал оконные рамы и похищал бытовую технику и садовый инвентарь, инструменты, посуду, металлические изделия.

В ходе розыска полицейские установили причастность к совершению серии преступлений 36-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый задержан и арестован.

- По имеющимся у оперативников данным, он причастен не менее чем к пяти кражам, совершенным на территории СНТ Конаковского района. Часть похищенного полицейским удалось изъять у злоумышленника и вернуть законным владельцам, остальное имущество мужчина продал, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.